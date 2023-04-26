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Мужчина пострадал в массовом столкновении легковушек в Липецкой области

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В городе Елец в Липецкой области в результате массового столкновения легковых авто пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 25 апреля на трассе Орел — Тамбов. Предварительно установлено, что 75-летний водитель «Лады Калины» въехал в остановившуюся «Ладу Ларгус» под управлением 69-летнего мужчины, которая врезалась в Jaguar с 34-летней женщиной за рулем. Затем иномарка ударила ВАЗ-2112.

В результате ДТП пострадал водитель «Лады Калины», пишет LipetskMedia. Мужчину госпитализировали с различными травмами.

В ночь на 17 апреля несколько автомобилей серьезно пострадали в ДТП в районе перекрестка улиц Красноармейской и Кузнечной в Благовещенске. Пьяный водитель Peugeot наехал на пять стоящих машин.

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