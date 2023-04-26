В Подмосковье женщине прострелили ноги на парковке

Двое неизвестных прострелили ноги женщине в подмосковном Красногорске. Об этом 26 апреля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне около 23:00 возле дома № 2 на улице Авангардной. Женщина 1974 года рождения припарковала рядом с ним автомобиль и направилась в сторону дома. Она внезапно почувствовала боль в левом бедре и упала.

Прибывший отряд скорой медицинской помощи диагностировал множественные пулевые раны мягких тканей. Ее доставили в травматологию.

Камеры видеонаблюдения показали, что к потерпевшей сзади подошли два человека. Они произвели три выстрела из пневматического пистолета, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Ранее, 14 апреля, подросток несколько раз выстрелил в мужчину из пневматического пистолета в Подольске Московской области. В результате одна из пуль пробила глаз. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.