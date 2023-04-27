Бесперебойная ставка

В пятницу, 28 апреля, ЦБ РФ проведет заседание совета директоров. Мы предполагаем, что ключевая останется на уровне 7,5%, что соответствует консенсус-прогнозу рынка. Это произойдет в пятый раз подряд. Последний раз показатель меняли в сентябре 2022-го.

Почему Банк России примет такое решение?

Инфляция за неделю с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04%. Годовой показатель и вовсе снизился до 2,6% — своего многолетнего минимума. На протяжении последних месяцев скорректированный на факторы сезонности рост цен в принципе оставался ниже целевого уровня в 4% год к году. Что еще важнее, ЦБ РФ подчеркивает положительное влияние от предложения товаров из значительных прошлогодних запасов. А значит, поводов беспокоиться о резком изменении тренда нет.

Перенос курса рубля в инфляцию остается на удивление слабым. Несмотря на ослабление нацвалюты более чем на 15% с начала года, цены на импортные товары не растут. По данным Центробанка, сдерживающим фактором для непродовольственного сектора выступает затоваренность складов. Дешевеет, например, электроника, даже при высоких объемах продаж. Регулятор отмечает, что это может быть связано с изменением потребительских предпочтений населения, их смещением к бюджетным моделям.

Впрочем, отчасти причина лежит и в технической плоскости: в середине прошлого года Росстат расширил группу отечественных товаров и сократил представительство зарубежных, из-за чего потребительская корзина стала менее репрезентативной.

Перечисленные факторы вкупе не дают сейчас ЦБ веских аргументов для повышения ставки.

Позитивно на решении Центробанка скажется и тот факт, что в I квартале 2023 года экономический рост продолжался. По данным регулятора, большим спросом у домохозяйств начинают пользоваться бюджетные бренды: потребители экономят на покупках, приобретая товары по более низкой цене без уменьшения их количества.

В начале года положительный вклад в ВВП внесли обрабатывающая промышленность, строительная отрасль и розничная торговля. Продолжил расти выпуск продукции в инвестиционных секторах, что связано с активным импортозамещением после ухода с рынка иностранных поставщиков, а также за счет увеличения спроса со стороны государственных структур.

Минэкономразвития недавно повысило прогноз ВВП на 2023-й до +1,2%. По нашим оценкам, показатель в этом году всё же будет скромнее — +0,5%. Между тем ожидаем, что темп роста экономики станет положительным уже в ближайшие месяцы после падения примерно на 3% в начале года.

Заседание ЦБ РФ в апреле — опорное. Регулятор представит обновленный макропрогноз, включая траекторию ставки (средний ожидаемый показатель по итогам года). Скорее всего, его значение будет ниже текущего — 7–9%. Кривая доходности ОФЗ на среднем и дальнем участках должна отреагировать на такой сигнал Банка России положительно. В этих условиях инвесторам выгодно покупать гособлигации с нынешней доходностью (она увеличивается вместе с ключевой), поскольку в перспективе она должна снижаться.

Недавно в своем отчете регулятор, говоря о денежно-кредитной политике, указал на дилемму: Банк России должен либо активно реагировать на любые риски роста ценового давления, либо ждать четкого подтверждения реализации проинфляционных факторов. Полагаем, ЦБ РФ отложит повышение ставки до тех пор, пока для такого решения не появятся очень весомые аргументы.

Автор — старший экономист Инвестиционного банка «Синара»

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