Ученые доказали эффективность экстракта огурца при лечении остеоартрита

Ученые из Университета Яунде I в Камеруне доказали, что экстракт огурца улучшает здоровье суставов и делает их более подвижными. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Rheumatology Reviews.

Как отмечает «Газета.Ru», сейчас экстракт огурца начали активно продавать в качестве БАДа под названием Q-actin. Благодаря этому препарату в организме модулируются процессы, что потенциально улучшает состояние здоровья человека.

Ученые провели эксперимент с целю проверить действие экстракта. В нем участвовал 91 испытуемый с остеоартритом средней тяжести. Пациентов разделили на три группы. Первая группа принимала плацебо, вторая — 20 мг экстракта огурца, третья — 100 мг. Препарат принимался ежедневно на протяжении полугода. Врачи оценили состояние суставов испытуемых в начале исследования, а затем проверяли его раз в месяц в течение всего эксперимента.

В результате выяснилось, что у принимавших Q-actin существенно снизились болевые ощущения, а также улучшились и другие показатели функции суставов. Установлено, что эффективность препарата зависит от дозы. В частности, у пациентов, которые принимали 100 мг, показатели индекса остеоартрита улучшились на 39%, при приеме 20 мг наблюдалось улучшение на 32%. При этом в группе плацебо прогресс составил всего 5%.

Ранее, 14 апреля, врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Стрельникова рассказала о полезных для суставов продуктах. Отмечается, что продукты с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот оказывают противовоспалительный эффект на ткани суставов, уменьшают вязкость крови, улучшают региональный кровоток и микроциркуляцию в тканях, окружающих сустав. Данные вещества присутствуют в рыбьем жире и жирных сортах рыбы.