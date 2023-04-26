Названа причина крупного пожара в Свердловской области

Сжигание опилок с нарушением техники безопасности привело к масштабному пожару в уральском поселке Сосьва, сообщили экстренные службы ТАСС в среду, 26 апреля.

25 апреля в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. Пожар уничтожил около 90 жилых домов, без крова остались около 660 человек. По факту пожаров возбуждено два уголовных дела.

Ранее в этот день сообщалось, что в пяти поселках региона в результате пожара сгорело почти 200 домов. При этом в экстренных службах отметили, что в Сосьве пожар локализован.

Также стало известно, что из-за пожаров в Свердловской области смог накроет Тюменскую область. Метеорологи предупредили, что в Тюмени ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса IQAir количество вредных веществ в воздухе уже в 1,2 раза превышает средний показатель, рекомендуемый специалистами ВОЗ.