СК расследует преступления французских наемников в отношении военнопленных РФ

Следователи СК России намерены расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных, следует из сообщения ведомства 26 апреля.

По имеющимся данным, французские наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) и 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в ведомстве.

О задержании французских наемников сообщил накануне Telegram-канал проекта Foreigncombatants, занимающийся расследованием военных преступлений. Уточнялось, что наемников задержали во Франции во время попытки перевезти оружие незаконным способом. Известно, что по факту данного преступления им грозит до 15 месяцев лишения свободы.

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