Турецкая авиакомпания начала летать из Красноярска в Анталью
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять прямые рейсы из Красноярска в Анталью и обратно, сообщает ИА KrasnoyarskMedia в среду, 26 апреля.
По информации агентства, первые рейсы уже состоялись. Самолеты будут летать в Анталью трижды в неделю: туда — по средам, пятницам и воскресеньям; обратно — по вторникам, четвергам и субботам.
В начале апреля сообщалось, что турецкая Анталья приняла около 800 тыс. туристов за первые три месяца года. Наибольшее число путешественников из этого числа традиционно составили россияне — более 213 тыс. человек.