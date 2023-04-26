Благоустройство дворовых территорий началось в Самаре
В Самаре стартовали работы по благоустройству дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает городская администрация.
В 2023 году планируется привести в порядок 46 дворов. Подрядчики приступили к работам с наступлением подходящих погодных условий.
Как уточняет НИА «Самара», дизайн-проекты дворов разработаны при участии местных жителей. Горожане продумывают концепцию благоустройства и совместно принимают решение о расположении объектов.
Благоустройство проводится по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».