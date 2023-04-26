ПСБ запустил сервис «Пульс инвестора»

ПСБ запустил для частных инвесторов новый сервис «Пульс инвестора», который позволяет учитывать предпочтения других клиентов при формировании инвестиционного портфеля. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям приложения «ПСБ-Инвестиции» нужно зайти в категорию «Идеи» и выбрать вкладку «Пульс инвестора». В разделе в обезличенном виде отображается общая структура портфеля всех клиентов банка — физических лиц. Также там выделены доли наиболее популярных типов финансовых инструментов — акций, облигаций, фондов, валют. Для каждого из них указаны топ-20 активов, имеющих максимальную долю в клиентских портфелях.

«С помощью фильтра можно выбрать интересующий диапазон инвестирования, например, посмотреть, какие инструменты фондового рынка чаще всего выбирают инвесторы с портфелями от 1 до 3 млн рублей. Также сервис позволяет определить отраслевые предпочтения других инвесторов — финансы, нефть и газ, металлы и добыча, электроэнергетика», — уточнили в пресс-службе ПСБ.

Сервисом могут воспользоваться клиенты, у которых в банке открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

Старший вице-президент — директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев отметил, что в новых условиях у частных инвесторов, «независимо от их риск-аппетита и уровня капитала», возросла потребность в дополнительных инструментах, позволяющих быстро ориентироваться в рыночной ситуации. Доступные в приложении ПСБ сервисы (торговые идеи, новостная лента, аналитические обзоры экспертов, робот-советник) позволяют более взвешенно принимать инвестиционные решения, а «Пульс инвестора» поможет сопоставить эти решения с выбором других клиентов. «Сервис будет полезен как для начинающих, так и для опытных инвесторов. С его помощью наши клиенты расширят свой угол зрения на рынок и получат больше информации для понимания тех или иных движений рынка», — подчеркнул представитель банка.

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