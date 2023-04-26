В Иркутске перенесут остановку «Бульвар Рябикова»
В Иркутске со среды, 26 апреля, временно перенесут остановку общественного транспорта «Бульвар Рябикова» (в сторону Жиркомбината), сообщает пресс-служба администрации города.
Такие изменения ввели из-за строительства детской поликлиники на бульваре Рябикова, отмечает ИА IrkutskMedia.
Коррективы внесут и в схемы движения общественного транспорта. Изменения коснутся автобусов, следующих по маршрутам № 8 Н.И.ТЭЦ — микрорайон Зеленый и № 18 Н.И.ТЭЦ — микрорайон Юбилейный.
Ранее в апреле сообщалось, что новую поликлинику на бульваре Рябикова в Иркутске сдадут в 2025 году. Она станет подразделением иркутской клинической больницы № 10.