Американские исследователи уличили Байдена во лжи о своей семье

Американские исследователи уличили президента США Джо Байдена во лжи о собственной семье. Об этом 26 апреля сообщает исследовательская организация Media Research Center в Twitter.

Предметом исследования стала речь президента на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, в которой Байден рассказал недостоверные подробности смерти своего дедушки.

«Мой дедушка умер в той же больнице, где я родился, за две недели до моего рождения», — приводят специалисты цитату Байдена, которая стала предметом исследования.

По их данным, на самом деле Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. При этом его дедушка умер почти за год до этого: 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Джо Байдена уже уличали во лжи о своей семье: 12 октября во время публичного выступления в американском штате Колорадо он по ошибке сказал, что его сын погиб в Ираке. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга. Тем не менее он действительно проходил службу в Ираке в период с 2008 по 2009 год. Ранее американский лидер допускал, что онкология у его старшего сына могла развиться из-за токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на военных объектах.

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.