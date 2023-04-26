Реклама
Прямой эфир
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене
Общество
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в Сосьве
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО
Общество
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м
Мир
В США узнали о планах Белого дома применить афганский сценарий на Украине
Общество
В МЧС сообщили о 110 сгоревших строениях в Сосьве
Мир
МИД РФ пригрозил ответом на бездействие Финляндии по квартирам РЦНК
Общество
В РФ выявили свыше 100 домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта

Американские исследователи уличили Байдена во лжи о своей семье

Media Research Center: Байден солгал о собственной семье
0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские исследователи уличили президента США Джо Байдена во лжи о собственной семье. Об этом 26 апреля сообщает исследовательская организация Media Research Center в Twitter.

Предметом исследования стала речь президента на Конференции строительных профсоюзов Северной Америки, в которой Байден рассказал недостоверные подробности смерти своего дедушки.

«Мой дедушка умер в той же больнице, где я родился, за две недели до моего рождения», — приводят специалисты цитату Байдена, которая стала предметом исследования.

По их данным, на самом деле Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. При этом его дедушка умер почти за год до этого: 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Джо Байдена уже уличали во лжи о своей семье: 12 октября во время публичного выступления в американском штате Колорадо он по ошибке сказал, что его сын погиб в Ираке. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга. Тем не менее он действительно проходил службу в Ираке в период с 2008 по 2009 год. Ранее американский лидер допускал, что онкология у его старшего сына могла развиться из-за токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на военных объектах.

За кампанию: Джо Байден официально вступил в президентскую гонку
Какие шансы у действующего главы США остаться в Белом доме на второй срок

79-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023