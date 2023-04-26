Депутат Госдумы назвал фашистской угрозу Киева уничтожить всё в Крыму

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев 26 апреля назвал фашистским заявление, что Украина имеет право уничтожать всё, что находится в Крыму и новых российских регионах.

24 апреля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев «имеет право» уничтожать всё, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Он убежден, что такие действия якобы гарантируются Украине международным правом.

«Подоляку ответил бы <...> пословицей: «Бодливой корове Бог рога не дает». За подобные фашистские заявления Подоляку уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге [Йозефу] Геббельсу (немецкий политик, один из соратников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. — Ред.)», — сказал депутат в разговоре с «РИА Новости».

Ивлев подчеркнул, что Россия всегда будет защищать свои территории.

Ранее, 21 апреля, Зеленский заявил в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал демагогичными заявления киевского режима о возврате Крыма. Он отметил, что конфликт на Украине и иные геополитические проблемы должны решаться на основе принципа неделимости безопасности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.