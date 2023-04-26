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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят перспективы развития бизнеса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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28 апреля в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится конференция на тему: «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности».

Участники:

  • Светлана Листопадова, президент дискуссионного клуба «Росток», главный редактор журналов «Финанс Таймс» и «Мелон Рич», доцент МГИК, учредитель Национальной бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов»;
  • Владимир Гамза, председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;
  • Егор Иванков, председатель комиссии по развитию креативных индустрий совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, президент ГК «САЛЮС»;
  • Евгения Богатова, председатель контрольно-ревизионной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор группы компаний «Русское золото»;
  • Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности, председатель комиссии по развитию финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности бизнеса в совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике;
  • Константин Вольф, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, директор Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста»;
  • Александра Закирова, член правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
  • Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России.

Участники обсудят пути преодоления вызовов в текущей экономической ситуации, новые возможности для бизнеса и интеграцию в растущие рынки Востока. Конференция пройдет в рамках ряда мероприятий национального конкурса и бизнес-премии «Топ-20 успешных проектов».

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации припредъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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