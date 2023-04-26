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В «Российской газете» прошла презентация специального выпуска журнала «Родина» «СВОЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. Уроки памяти для школ и вузов новых российских территорий»

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Фото: Российская газета
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В «Российской газете» прошла презентация специального выпуска журнала «Родина» «СВОЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. Уроки памяти для школ и вузов новых российских территорий». Издание приурочено к 80-летию освобождения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей от немецко-фашистских захватчиков и подготовлено при поддержке партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ее председателя Сергея Миронова.

В 1943 году были освобождены Ворошиловград (Луганск), Сталино (Донецк), Запорожье, в 1944-м — Херсон. В этих краях шли страшные бои за крупнейший промышленный регион СССР — лакомый кусок для Гитлера. Юбилейная дата — лучший повод восстановить историческую правду, устранить чудовищные искажения, которым подверглись события тех грозных дней в учебниках, по которым еще недавно учились украинские, а ныне российские школьники.

С 14 по 19 апреля журналисты «Родины» и «Российской газеты» доставили 4 тыс. экземпляров спецвыпуска в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Участники гуманитарной экспедиции провели серию встреч с педагогами Геническа, Бердянска, Краснодона и Мариуполя, на которых представили издание. По словам учителей, специальный выпуск «Родины» окажет им необходимую методическую помощь при подготовке к урокам, статьи лучших российских историков и публицистов лягут в основу памятных мероприятий к Дню Победы, школьных проектов и экспозиций.

Специальный выпуск «СВОЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. Уроки памяти для школ и вузов новых российских территорий» передан в библиотеки школ и вузов новых регионов РФ и доступен для преподавателей, учащихся и студентов.

В мероприятии приняли участие редакционная группа журнала, которая поделилась свежими впечатлениями о посещении новых территорий РФ и встречах с преподавателями республик и областей, авторы материалов спецвыпуска, учителя-историки разных регионов страны, депутаты Государственной думы, политики, деятели науки и культуры, представители средств массовой информации.

Следует отметить, что это уже третий проект «Родины» для учителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Осенью прошлого года журнал выпустил и распространил среди учебных заведений присоединенных территорий два издания: «Донбасс — сердце России» — о многовековой истории российско-украинских отношений и «Пушкин наш. И всё!», посвященный жизни и творчеству нашего великого соотечественника.

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