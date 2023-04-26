Warner Bros. снимет сиквел фильма «Битлджус»

Студия Warner Bros. анонсировала сиквел комедийного фильма ужасов «Битлджус». О съемках компания объявила 25 апреля на выставке CinemaCon.

Подробности будущей картины пока не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали, что к производству фильма вернется режиссер Тим Бёртон, снявший первую часть в 1988 году. Также к главным ролям вернутся Майкл Китон, сыгравший призрака по имени Битлджус, и Вайнона Райдер с ее персонажем Лидией Дитц.

Ожидается, что в съемках также будет задействована Дженна Ортега, которая сыграет дочь Лидии.

Первый «Битлджус» выиграл премию «Оскар» за лучший грим. Он собрал $74,7 млн при бюджете $15 млн.

Ранее, 19 апреля, стало известно, что по серии книг Стефани Майер «Сумерки» может быть снят сериал. Сценарием займется Шинейд Дейли, известная по таким работам, как «Ходячие мертвецы: Потусторонний мир» и «Спускайся». Ранее по франшизе было выпущено пять полнометражных фильмов.