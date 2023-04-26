Daily Express: в Британии заявили о получении США тревожных сигналов перед визитом Лаврова
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- Daily Express: в Британии заявили о получении США тревожных сигналов перед визитом Лаврова
Власти США получили «тревожные сигналы» перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза (СБ) ООН в Нью-Йорке, отметил аналитик Daily Express Пол Уизерс в материале от 24 апреля.
Так, первым предупреждением для США стала резкая реакция Москвы в адрес Вашингтона в связи с запретом российским журналистам присутствовать на заседаниях в рамках СБ ООН. Уизерс отметил, что перед отъездом из РФ Лавров раскритиковал Соединенные Штаты, заявив, что они проявили трусость.
Вторым, по мнению аналитика, стало предупреждение российского главы МИД о том, что Москва ничего не забудет и не простит США. Это было «леденящим душу» посланием, которое вызвало тревогу у Вашингтона.
Последним сигналом для Америки стало заявление заместителя Лаврова Сергея Рябкова о том, что Москва ответит на инцидент с недопуском журналистов так, чтобы США «надолго запомнили, что так не делается».
Ранее, 25 апреля, Рябков сообщил, что Россия зафиксировала всё, что заявляли западные дипломаты в Совете Безопасности (СБ) ООН, их слова являются отражением тупиковости внешнеполитического курса стран Запада. Дипломат подчеркнул, что не было услышано ни одного аргумента в дополнение к тому, что уже повторяется на протяжении многих месяцев.
В тот день в рамках заседания Совета Безопасности организации Лавров заявил, что сейчас в СБ ООН сильно представлен Запад. По его мнению, нужно расширить количество членов организации за счет азиатских и африканских стран.
Постпред Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков, в свою очередь, отметил, что попытки США организовать холодный прием российской делегации в ООН не увенчались успехом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.