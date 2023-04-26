Дождь и штормовой ветер обрушатся на Приморье в выходные
Дождливая погода и штормовой ветер в прибрежных районах ожидаются в Приморском крае в предстоящие выходные, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В субботу, 29 апреля, регион окажется под влиянием фронтальных разделов циклона, смещающегося над Хабаровским краем. В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Максимальная температура достигнет +13…+18 градусов, на побережье — +7…+12°градусов. Ночью столбики термометров покажут +1…+7 градусов.
Прогноз на воскресенье неоднозначен, отмечает Vostokmedia. По одним расчетам, Приморье окажется под влиянием активного южного циклона. С самого утра пойдет интенсивный ливень, а все показатели дойдут до штормовых значений. Во втором случае погода ожидается хорошей и грозный циклон зарождаться не будет.
Синоптики продолжат следить за развитием ситуации и с учетом поступающих данных уточнят прогноз.