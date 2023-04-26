В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку

В Северной Осетии 50 человек ночью 26 апреля устроили массовую драку на «стрелке».

«В драке участвовали не менее 50 человек. В результате конфликта 11 человек госпитализированы. Задержаны два жителя села Камбилеевское 1999 и 1994 года рождения», — сообщил источник «Известий».

Задержанные мужчины оказались двоюродными братьями.

Одного из пострадавших в драке доставили в больницу с проникающим ранением живота.

«Известия» 20 апреля сообщали о массовой драке в Москве. Потасовка произошла вечером 18 апреля на улице Ротерта на северо-востоке. Конфликт между юношами 15–18 лет завязался на почве ревности к бывшей девушке одного из молодых людей.