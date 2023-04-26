Верховный суд утвердил пожизненный срок костромскому педофилу

Верховный суд РФ утвердил наказание в виде пожизненного лишения свободы жителю Костромы Вадиму Белякову, который вместе со своим сообщником Денисом Герасимовым изнасиловал и убил 5-летнюю девочку. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 26 апреля.

В прошлом году апелляционный и кассационнный суды общей юрисдикции также признали законными пожизненные сроки Герасимову и Белякову. Обвиняемые и их защита настаивали на снижении сроков, так как их подзащитные признали вину и сотрудничали со следствием.

Адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин в комментарии «Известиям» назвал решение Верховного суда справедливым.

«Суд сегодня объективно оценил все доводы представленных жалоб адвокатов. Те доводы не смогли повлиять на мнение суда, поскольку права, о которых говорили защитники, нарушены не были, и решение устояло. Потерпевшая сторона не сомневалась в таком решении», — сказал защитник.

До Верховного суда собирался дойти и осужденный Герасимов, но его жалобу еще не рассмотрели.

Костромской областной суд 1 июля 2022 года приговорил Герасимова и Белякова к пожизненным срокам.

Трагедия произошла 4 января 2022 года. В тот день ребенок вышел погулять на улицу Северной Правды в Костроме. Там ее похитили двое мужчин и скрылись. Как выяснили «Известия», после совершения преступления Герасимов и Беляков спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией. Их обнаружили в одном из общежитий города. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Обвиняемые были судимы ранее: Герасимов за педофилию, Беляков за кражу. Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).