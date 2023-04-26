Yahoo News: в США подготовили законопроект, требующий вернуть Украину к границам 1991 года

Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий намерены представить резолюцию, которая требует добиться окончания конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года. Об этом в среду, 25 апреля, сообщил портал Yahoo News.

В материале уточняется, что первостепенно законопроект будет рассмотрен комитетом по международным делам палаты.

Согласно документу, Вашингтону нужно стремиться к «победе Украины» и ее «восстановлению в международно признанных границах 1991 года», говорится в публикации портала.

Авторами законопроекта стали Стив Коэн от Демократической партии и Джо Уилсон от Республиканской. Члены палаты представителей США также совместно призывают к тому, чтобы Украина вступила в НАТО, и требуют от России возместить ущерб Украине в виде компенсационных выплат, отметила «Газета.Ru».

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении о том, что главная задача государства — это вернуть территории. При этом в комментариях к трансляции по этой теме некоторые читатели немецкого издания Die Welt отнеслись скептически к словам украинского лидера.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.