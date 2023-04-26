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Мишустин заявил о стратегической конкуренции между странами за умы людей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Попытки отмены всего русского на Западе — это часть конкуренции между государствами за умы людей, заявил 26 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание».

«Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам», — сказал он.

Мишустин добавил, что важно сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей, бережно относиться к языку и традициям.

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В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что попытки отмены российской культуры временны и являются проверкой для страны.

Вместе с тем в январе президент России Владимир Путин сообщил, что у него сохраняются добрые отношения с простыми людьми из западных стран, чье мнение остается неизменным, несмотря на политическую конъюнктуру.

В конце прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о невозможности отмены русской культуры, так как она неподвластна евробюрократам.

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