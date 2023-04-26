Временные ограничения для большегрузов введут на дорогах Якутска

В границах городского округа «город Якутск» вводится временное ограничение движения для транспорта, чья масса превышает 8 т (с грузом или без груза), информирует пресс-служба администрации.

Режим распространяется на автодороги общего пользования местного значения, сообщает ИА YakutiaMedia.

Как отмечает ИА SakhaNews, постановление вступит в силу с 25 мая и будет действовать месяц, до 25 июня.

В марте сообщалось, что ремонт якутской автодороги «Яна» полностью завершат в 2024 году. В предыдущие годы дорожники привели в порядок десятки километров дорожного полотна.