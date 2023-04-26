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Белорусские военные изучили работу с ракетным комплексом «Искандер»

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Военные Вооруженных сил Белоруссии изучили работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» и вопросы применения тактических специальных боеприпасов. Об этом 26 апреля сообщило Министерство обороны РФ журналистам.

«Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», — сообщили в ведомстве.

Обучение белорусских ракетчиков проходило на одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля.

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14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что подготовка белорусских военных для работы с комплексами «Искандер» и тактическим ядерным оружием (ТЯО) завершится до 23 апреля. Он также заявил, что при необходимости Белоруссия может получить стратегическое ядерное оружие. Для этого уже ведется подготовка необходимых площадок.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

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