Bloomberg сообщило о неудачной попытке Европы стать независимой от газа из РФ

Стремление Европы стать независимой от российского газа с помощью ветряных электростанций провалилось, сообщает агентство Bloomberg 25 апреля.

Так, глава европейского отдела Orsted A/S по вопросам энергетики Расмус Эррбо заявил, что Европа недостаточно быстро продвигается в рамках реализации энергетического проекта. Речь идет о декларации, которую почти год назад подписали Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания, об ускорении строительства офшорных ветроэнергетических установок, чтобы к 2030 году их мощность достигла 65 ГВт, что примерно в пять раз больше, чем в настоящее время.

«Одно из моих опасений заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед», — сказал Эррбо.

При этом аналитики BloombergNEF прогнозируют, что к концу десятилетия перечисленные страны, включая Великобританию, достигнут общей мощности около 88 ГВт, что составляет около 75% от поставленных задач.

Кроме того, расходы на строительство новых «ветряков» также сократились. Например, по итогам 2022 года не было ни одного инвестиционного решения по поводу новых морских ветроэлектростанций. Однако в этом году уже произошли определенные изменения и инвестиции появились.

14 февраля эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал в беседе с «Известиями» о том, почему несмотря на позитивные прогнозы Европы, энергетический кризис там не закончился. По его словам, странам «играет на руку» теплая зимняя погода. В результате на отопление тратится мало газа.

В середине января, как передает «Газета.Ru», главный исполнительный директор компании Vestas по производству ветряных турбин Хенрик Андерсен заявил, что Европа терпит неудачу в своем плане использования возобновляемых источников энергии, поскольку стоимость их разработки стремительно растет.