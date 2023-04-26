Три человека пострадали в результате ДТП на трассе в Оренбургской области
Три человека получили травмы в результате ДТП в Домбаровском районе Оренбургской области. Автомобиль съехал в кювет.
Авария произошла на 31-м км подъезда в поселок Красночабанский. По данным ГИБДД, 36-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Лада Гранта», в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».
Автомобилистка была госпитализирована. Также в больницу доставили двух пассажиров, один из которых — девятилетний ребенок. Пострадавшим госпитализация не потребовалась, уточняет 56orb.ru. По факту аварии проводится проверка.
В Нижегородской области два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-7. Смертельные травмы получили три человека, один из которых ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницу.