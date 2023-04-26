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Около 140 горняков эвакуированы из шахты «Юбилейная» в Кузбассе

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Около 140 горняков 26 апреля эвакуированы из шахты «Юбилейная» в Кузбассе из-за загазирования.

«Было загазирование горных выработок, люди все самостоятельно вышли на поверхность, сейчас выработки проветриваются», — сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что было эвакуировано около 140 человек, пострадавших нет.

Шахта «Юбилейная» работает в Новокузнецке.

Серьезный прорыв: в Кузбассе подтопило шахту
После аварии более 280 человек вышли на поверхность, один погиб

Ранее, 19 апреля, после возгорания из рудника «Узельгинский» в Челябинской области эвакуировались 346 человек, еще одного подняли спасатели.

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