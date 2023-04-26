Турция введет пошлину в размере 130% на импорт сельхозпродукции

Турция введет с 1 мая пошлину в размере 130% на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Об этом 25 апреля сообщил правительственный вестник Resmi Gazete.

Исключение сделано для Боснии и Герцеговины, для которой установлена нулевая ставка, а также для Сингапура, имеющего пошлину в размере 16,2% для отдельных позиций сельскохозяйственной продукции.

Ранее, 25 апреля, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь выступил за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины до конца года. Он отметил, что Венгрия хотела бы, чтобы Еврокомиссия возместила расходы на транзит этих товаров через Восточную Европу.

Также в тот день министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в Евросоюз должен быть введен до конца года. Он объяснил это решение важностью наиболее долгого срока действия таких механизмов для защиты польского рынка.

20 апреля агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом призвали ЕС временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. По этой причине 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

В результате 19 апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В ЕК подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.