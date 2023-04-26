Восемь домов сгорели в поселке Висим в Свердловской области

Восемь жилых домов уничтожены в результате пожара в поселке Висим в Свердловской области. Дознаватели устанавливают причины возгорания и нанесенный ущерб.

Информация о пожаре поступила днем 25 апреля. Огонь охватил площадь около 650 кв. м. В результате пожара уничтожены четыре частных дома на улице Октябрьской и три дома на улице Большевистской. Еще один дом пострадал частично, уточняет «ТагилСити.Ру».

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В ликвидации горения участвовали больше 50 человек из личного состава и десять единиц техники. Местные жители отмечают, что в доме, откуда начался пожар, выполнялись сварочные работы. Предполагается, что искра попала на сухую траву, по ней и начал распространяться огонь. Прокуратура Пригородного района проводит проверку по факту происшествия.

В Сосьвинском районе огонь уничтожил около 90 жилых домов. Также пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН. Без крова остались около 660 человек. По факту пожаров возбуждены два уголовных дела. Еще один крупный пожар зарегистрирован в поселке Таежный, где сгорел 21 дом. 27 человек эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения.