В ЛНР рассказали о несправляющейся с непогодой технике НАТО в зоне спецоперации
Военная техника, поставленная Украине странами НАТО, не справляется с непогодой. Об этом 26 апреля сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В связи с <...> плохой проходимостью западных образцов бронетранспортеров украинские боевики начали изыскивать возможность приобретения советских МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. — Ред.) для своих медицинских служб», — сказал он ТАСС.
Марочко добавил, что медперсонал на местах старается договариваться с офицерами других подразделений для обмена техникой, пишет «Газета.Ru».
В конце ноября прошлого года газета The New York Times писала, что артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания, что становится проблемой для Пентагона.
В свою очередь, военный эксперт и обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Известиями» отметил, что поставляемое Украине из США артиллерийское вооружение постоянно ломается из-за старости и неправильной эксплуатации.