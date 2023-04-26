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Захарова оценила появление родственников Уилана на СБ ООН с участием Лаврова

Захарова назвала странным появление родственников Уилана на СБ ООН с участием Лаврова
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странным появление сестры осужденного в РФ морского пехотинца из США Пола Уилана на заседании Совбеза (СБ) ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По ее словам, парадоксальность заключается в том, что именно американская сторона во время обмена заключенными в конце прошлого года решила вернуть не Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в РФ к лишению свободы за провоз наркотических веществ, подчеркнула представитель ведомства в эфире радио Sputnik.

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Накануне глава МИД РФ на пресс-конференции заявил, что канал для работы по обмену заключенными между Россией и США существует, но он не предполагает публичности.

Министр добавил, что Уилан был задержан при получении материалов, которые составляют государственную тайну РФ. В июне 2020 года он был приговорен к 16 годам колонии строго режима.

Ранее, 11 декабря, спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс заявил, что администрация продолжает диалог с Россией по делу Уилана.

Последний обмен заключенными между РФ и США состоялся 8 декабря. Тогда россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

После этого Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.

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