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Командующий силами спецопераций Украины назвал сложной ситуацию в Артемовске

Командующий силами спецопераций Украины Хоренко: ситуация в Артемовске сложная
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Командующий силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале ССО в среду, 26 апреля.

«Ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — сказал Хоренко украинским военным во время визита в Артемовск.

Командующий ССО Украины указал на важность работы групп специального назначения во время обороны Артемовска и отметил профессионализм военнослужащих.

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Ранее в этот же день военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Известиями» отметил, что в Артемовске украинские военные будут сопротивляться до последнего, несмотря ни на что, так как их командование считает, что силы, которые освобождают город, потом сумеют отразить и контрнаступление.

Вместе с тем накануне экс-заместитель командующего силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что плохая подготовка киевского руководства к обороне Артемовска послужила причиной больших потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины.

24 апреля врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. При этом ситуация в городе остается напряженной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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