Источник сообщил о проверке полиции после травмы футболиста «Краснодара»

Полиция начала проверку после травмирования футболиста «Краснодара» Кади Юри Боржеса Малиновски. Об этом 26 апреля сообщает источник агенства городских новостей «Москва».

Спортсмен получил травму в матче с московским «Спартаком» 24 апреля. В ГКБ имени Боткина его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена». По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», — рассказал собеседник издания.

Во время игры бразильский полузащитник краснодарской команды столкнулся с защитником «Спартака» Георгием Джикией. Как сообщает «Газета.ru», инцидент произошел на 47-й минуте встречи, Джикия случайно ударил Кади Боржеса в висок, после чего тот упал на газон.

Футболист московской команды оказал спортсмену первую помощь, затем пострадавшего госпитализировали.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России: встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. По итогам игры москвичи, набравшие 48 очков, занимают третье место в турнирной таблице, а их соперники разместились на седьмой строчке с 38 очками.

Следующий матч 25-го тура РПЛ пройдет 29 апреля. «Спартак» сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» встретится с «Уралом».