В Британии рассказали о полученных США тревожных посланиях от России

Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, написал 24 апреля в своей статье аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Он отметил, что американские власти не выдали нескольким российским журналистам визы в США и это решение Вашингтона резко раскритиковали в Москве.

В частности, перед тем как отправиться в Нью-Йорк, Лавров заявил о трусости США. Он указал, что этот шаг американской стороны Россия «не забудет и не простит». Уизерс назвал это первым тревожным сигналом и «леденящим душу» посланием от Москвы.

Следующая угроза, по мнению аналитика, прозвучала уже от заместителям Лаврова — Сергея Рябкова. Он заявил, что Москва найдет возможность подобрать такой ответ, что «в США его надолго запомнят».

Уизерс сделал вывод, что ситуация была напряженной еще до визита Лаврова в Нью-Йорк.

24 апреля Лавров в ходе заседания СБ ООН заявил, что мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. По его словам, ситуация усугубляется тем, что США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений на поле боя.

Кроме того, Лавров призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Он обратил внимание на то, что никто не позволял Западу говорить от имени всего человечества.