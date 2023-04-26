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Экономист рассказал о малоизвестных выплатах на детей и пенсионеров

Доцент РУДН Гиринский: ряд выплат россияне могут получить, если сами подадут документы
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Фото: РИА Новости
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Многие разовые и постоянные пособия, полагающиеся семьям с детьми и пенсионерам, носят заявительный характер. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал 26 апреля, что претендовать не некоторые такие выплаты в России можно после подготовки пакета документов и необходимой информации.

Экономист пояснил, что в основном вопрос дополнительных, как правило, разовых пособий лежит на регионах. Характер выплат может, соответственно, разниться.

Так, есть выплаты, которые полагаются всем по умолчанию, например, при рождении ребенка. Между тем в рамках адресной поддержки предусмотрены выплаты лишь многодетным и/или малообеспеченным семьям.

«В процессе принятия решения должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания», — приводит его слова агентство «Прайм».

В таком случае предусмотрены разовые выплаты многодетным детям к 1 сентября либо материальная помощь в День матери. Возможна также помощь детям, идущим в первый класс, которая составляет до 10 тыс. рублей. При этом статус малообеспеченной семьи требует постоянного подтверждения.

Россияне пенсионного возраста, добавил экономист, при достижении юбилея в официальном браке 50 лет и более могут рассчитывать на выплату в диапазоне от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. Если при выходе на пенсию у россиянина на иждивении есть малолетние дети, то возникает право на дополнительные ежемесячные выплаты уже на них.

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Ранее, 12 апреля, депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие на отдых для отличившихся в учебе школьников. Он напомнил, что в системах среднеспециального и высшего образования многие годы действуют стипендии, на которые могут рассчитывать проявившие себя в учебе студенты.

До этого, 29 марта, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Управление человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пособия на детей увеличат при переоформлении выплат в апреле. При этом размер ежемесячного пособия на детей может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума, расчет выплат будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.

По ее словам, граждане обязаны информировать территориальный орган Социального фонда об изменениях, влияющих на получение пособия в течение месяца с даты изменения обстоятельств.

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