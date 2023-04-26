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Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах Москвы и Киева после наступления Украины

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Глава российского МИДа Сергей Лавров высмеял заявления о потенциальном возобновлении переговоров Киева и Москвы после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свою позицию дипломат высказал 25 апреля по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.

Министр счел абсурдной идею западных государств сначала обеспечить Украину ресурсами для продолжения боевых действий, а затем склонять страну к диалогу. Кроме того, он напомнил, что целью РФ была и остается защита собственных витальных интересов.

«Мы хотим, чтобы с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности, а эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года», — подчеркнул Лавров.

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В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков отметил, что ажиотаж вокруг контрнаступления ВСУ дает основания полагать, что речь идет о более масштабной атаке с участием коллективного Запада.

Тогда же в газете The New York Times появилась информация о том, что якобы к концу месяца Киев готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Причем Вашингтон и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад. Журналисты предполагают, что операция может быть развернута на юге Украины, в том числе вдоль береговой линии в Азовском море.

Между тем руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 апреля сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале ВСУ, если попытка контрнаступления осуществится.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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