В Китае указали на последствия полного запрета экспорта в Россию

Стремление сокрушить экономику России приведет Запад к «самоубийству». Об этом 24 апреля написала китайская газета Global Times.

«Запад, судя по всему, зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он даже добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны», — говорится в материале.

Как отмечает газета, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир рискует столкнуться с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все.

Однако отказ западных стран от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики кажется невозможным, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех. Global Times считает, что страны G7 не ослабят антироссийские санкции даже незначительно. Они будут усиливать давление на РФ с помощью различных средств.

При этом издание подчеркивает, что в связи с неизбежностью упадка американской гегемонии крах США и их основных союзников также будет неизбежен.

В Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, добавила газета.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что представители Японии и стран Евросоюза (ЕС) выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, в случае если страны G7 введут запрет на поставку товаров в Россию, Москва ответит тем же и прекратит действие зерновой сделки.

21 апреля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сказал в беседе с «Известиями», что в арсенале российского бизнеса есть способы обойти санкции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о которых думают в ЕС и США, будут бить и по мировой экономике, вызывая всемирный экономический кризис.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию.

После этого агентство Kyodo уточнило, что возможное расширение торгового эмбарго будет обсуждаться на саммите G7 в Хиросиме 19–21 мая. Также участники мероприятия рассмотрят новые меры поддержки Украины.

При этом 13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.