В МЧС сообщили о 110 сгоревших строениях в Сосьве
При пожаре в поселке Сосьва Свердловской области сгорели 110 построек, сообщили 26 апреля в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что из них 108 — это жилые дома.
Ранее в этот день в ведомстве сообщили о локализации возгорания в поселке на площади 9 тыс. кв. м. Отмечалось, что пожарные спасли от огня порядка 1200 домов.
Возгорание отходов деревопереработки на территории поселка началось накануне, 25 апреля. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отмечали, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности.
Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км. Кроме того, на территории муниципального образования был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным МЧС, на месте пожара в завалах обнаружили одного погибшего.
Как сообщал источник «Известий», в результате возгорания погиб Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, накануне происшествия мужчине исполнилось 62 года. По данным источника, возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток, для тушения задействован вертолет Ми-8.