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Пожар в поселке Сосьва локализован на площади 9 тыс. кв. м

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Фото: МЧС России
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Пожар в поселке Сосьва Свердловской области локализован на площади 9 тыс. кв.м. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что сотрудники МЧС отстояли от огня порядка 1200 домов.

Ранее в этот день в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных.

Распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, сильные порывы ветра, а также дальнее расположение от водоемов. Для подачи воды к месту тушения проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.

Решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования был введен режим чрезвычайной ситуации.

Позднее МЧС сообщило, что на месте пожара был найден погибший.

По информации источника «Известий», количество уничтоженных домов достигло 150. Также стало известно, что в результате пожара погиб Юрий Ж. 1961 года рождения. По предварительной информации, вчера мужчине исполнилось 62 года.

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