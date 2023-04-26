ВСУ дважды обстреляли Донецк за 10 минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за 10 минут обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм. Об этом 26 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

В 5:20 было выпущено еще пять снарядов. Под ударом оказался Киевский район города.

Накануне украинские боевики дважды за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Первый удар ВСУ нанесли по Донецку днем, выпустив по нему 10 ракет. Второй обстрел был совершен в 19:50. ВСУ выпустили из РСЗО еще 10 ракет.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ВСУ был поврежден Свято-Игнатьевский православный храм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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