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ВСУ дважды обстреляли Донецк за 10 минут

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за 10 минут обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм. Об этом 26 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

В 5:20 было выпущено еще пять снарядов. Под ударом оказался Киевский район города.

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Накануне украинские боевики дважды за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Первый удар ВСУ нанесли по Донецку днем, выпустив по нему 10 ракет. Второй обстрел был совершен в 19:50. ВСУ выпустили из РСЗО еще 10 ракет.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ВСУ был поврежден Свято-Игнатьевский православный храм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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