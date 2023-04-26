Пушков назвал анонсированное Украиной контрнаступление атакой Запада
Российский сенатор Алексей Пушков 25 апреля заявил, что анонсированное Украиной контрнаступление больше похоже на атаку Запада.
«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных государств о возможном начале переговоров России и Украины лишь после контрнаступления украинских вооруженных сил (ВСУ). Он уточнил, что в интересах России, чтобы с украинской территории не исходили угрозы безопасности РФ, которые накапливались там долгие-долгие годы, «особенно после госпереворота в феврале 2014 года».
Между тем, по данным, опубликованным также 25 апреля газетой The New York Times, якобы к концу месяца Киев готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Причем Вашингтон и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад.
Журналисты предполагают, что операция, вероятнее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море
При этом 24 апреля газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.
В то же время руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.
Днем ранее, 23 апреля, военный аналитик, директор Музея истории Войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение в разговоре с «Известиями», что увеличить помощь киевскому режиму от стран НАТО в 10 раз совершенно нереально и удовлетворить все заявки Украины не смогут даже США.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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