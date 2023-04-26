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Пушков назвал анонсированное Украиной контрнаступление атакой Запада

Сенатор Пушков: анонсированное Украиной наступление станет атакой Запада
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Фото: REUTERS/Marko Djurica/File Photo
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Российский сенатор Алексей Пушков 25 апреля заявил, что анонсированное Украиной контрнаступление больше похоже на атаку Запада.

«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», — написал он в Telegram-канале.

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Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных государств о возможном начале переговоров России и Украины лишь после контрнаступления украинских вооруженных сил (ВСУ). Он уточнил, что в интересах России, чтобы с украинской территории не исходили угрозы безопасности РФ, которые накапливались там долгие-долгие годы, «особенно после госпереворота в феврале 2014 года».

Между тем, по данным, опубликованным также 25 апреля газетой The New York Times, якобы к концу месяца Киев готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Причем Вашингтон и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад.

Журналисты предполагают, что операция, вероятнее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море

При этом 24 апреля газета Politico сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В то же время руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Днем ранее, 23 апреля, военный аналитик, директор Музея истории Войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение в разговоре с «Известиями», что увеличить помощь киевскому режиму от стран НАТО в 10 раз совершенно нереально и удовлетворить все заявки Украины не смогут даже США.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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