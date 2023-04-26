Служащие ВС РФ нанесли ракетный удар по позициям украинских националистов в Краматорске. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, под огонь попал пункт временной дислокации 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате уничтожено значительное количество военной техники и живой силы противника», — заключил Астафьев.

Кроме того, российские бойцы сорвали ротацию личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ и ликвидировали стоянку 81-й аэромобильной бригады в районе Григоровке. Также при обстреле украинской автоколонны из реактивной системы «Град» на авдеевском направлении рядом с Орловкой были уничтожены пять единиц бронетехники и до 25 националистов.

Наконец, подытожил глава пресс-центра, спецподразделениями «южной» группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса были уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военнослужащими пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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