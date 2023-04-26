Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ и украинский танк Т-80
Армия
Военнослужащие РФ уничтожили две украинские ДРГ на купянском направлении
Мир
Посольство РФ заявило об отведении Украине роли радиоактивного могильника
Мир
В Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства РФ при ЕС
Общество
В РФ выявили свыше 100 домов в аварийном состоянии из-за переноса капремонта
Армия
Икону «Спаса Нерукотворного» привезли танковому батальону «Август»
Мир
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Армия
ВС РФ поразили до 30 боевиков ВСУ и контрбатарейную РЛС под Херсоном
Мир
В ЕС решили свернуть продажу сертификатов на неэкологичную деятельность
Общество
Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов РФ в ближайшие два дня
Армия
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов и склад ВСУ
Мир
Звезда сериала «Чисто английское убийство» умер в возрасте 48 лет
Экономика
В Москве запустили новый сотовый оператор для пассажиров метрополитена
Сюжет:

ВС РФ на херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов и склад ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Днепр» Алексей Рулев 26 апреля рассказал, что на херсонском направлении уничтожено 15 украинских диверсантов, три быстроходные лодки, боеприпасы и склад с имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению», — приводит его слова «РИА Новости».

Помимо этого, подразделения группировки уничтожили пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских боевиков, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходную установку «Гвоздика», а также склад с имуществом ВСУ.

Утомленные «Солнцепеком»: как проходят ночные бои под Авдеевкой
Корреспонденты «Известий» побывали на позициях тяжелых огнеметных систем

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военнослужащими пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

До этого, 18 апреля, дрон-камикадзе уничтожил склад ВСУ на херсонском направлении. На кадрах видно, как объект взрывается и горит после атаки беспилотника.

В тот же день российские военные уничтожили скрывавшихся в ангаре украинских пехотинцев. Их заметили с беспилотника, после чего по зданию были нанесены удары из гаубиц.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023