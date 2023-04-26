ВС РФ на херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов и склад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Днепр» Алексей Рулев 26 апреля рассказал, что на херсонском направлении уничтожено 15 украинских диверсантов, три быстроходные лодки, боеприпасы и склад с имуществом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению», — приводит его слова «РИА Новости».

Помимо этого, подразделения группировки уничтожили пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских боевиков, контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходную установку «Гвоздика», а также склад с имуществом ВСУ.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военнослужащими пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

До этого, 18 апреля, дрон-камикадзе уничтожил склад ВСУ на херсонском направлении. На кадрах видно, как объект взрывается и горит после атаки беспилотника.

В тот же день российские военные уничтожили скрывавшихся в ангаре украинских пехотинцев. Их заметили с беспилотника, после чего по зданию были нанесены удары из гаубиц.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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