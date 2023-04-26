Военнослужащие ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ и украинский танк Т-80

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации ликвидировал танк Т-80 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщил «РИА Новости» командир роты с позывным «Большой».

«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам», — рассказал военнослужащий.

Корректировку огня осуществляли разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, командир танковой роты с позывным «Море» добавил, что экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ. По его словам, опорный пункт находился на расстоянии 1 км от позиций ВС РФ.

Новый башенный модуль Т-90М со 125-миллиметровой пушкой позволяет использовать современные высокоэффективные снаряды, а также управляемые ракеты. Модернизированный танк успешно справляется с задачами по уничтожению техники противника на расстоянии до 5 км.

Помимо этого, «Прорыв» может развивать внушительную скорость при сравнительно небольшом расходе топлива благодаря дизельному двигателю мощностью 1130 лошадиных сил.

Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу танкистов Восточного Военного округа (ВВО) с закрытых огневых позиций. Боевую машину могут замаскировать в лесополосе, или, например, в заранее подготовленном укрытии. После производится наводка на ориентир, без этого вести стрельбу нельзя. При этом танковый экипаж всё время поддерживается связь с арткорректировщиками.

Тогда же стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне боевых действий. Впрочем, в штурмовых операциях эти машины пока не используются.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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