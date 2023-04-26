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Военнослужащие ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ и украинский танк Т-80
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Военнослужащие ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ и украинский танк Т-80

Танк Т-90М «Прорыв» ЗВО уничтожил в Донбассе опорный пункт ВСУ и танк Т-80
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации ликвидировал танк Т-80 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщил «РИА Новости» командир роты с позывным «Большой».

«Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам. С третьего выстрела попали в двигатель, танк загорелся, догорел сам», — рассказал военнослужащий.

Корректировку огня осуществляли разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, командир танковой роты с позывным «Море» добавил, что экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ. По его словам, опорный пункт находился на расстоянии 1 км от позиций ВС РФ.

Новый башенный модуль Т-90М со 125-миллиметровой пушкой позволяет использовать современные высокоэффективные снаряды, а также управляемые ракеты. Модернизированный танк успешно справляется с задачами по уничтожению техники противника на расстоянии до 5 км.

Помимо этого, «Прорыв» может развивать внушительную скорость при сравнительно небольшом расходе топлива благодаря дизельному двигателю мощностью 1130 лошадиных сил.

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Накануне корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу танкистов Восточного Военного округа (ВВО) с закрытых огневых позиций. Боевую машину могут замаскировать в лесополосе, или, например, в заранее подготовленном укрытии. После производится наводка на ориентир, без этого вести стрельбу нельзя. При этом танковый экипаж всё время поддерживается связь с арткорректировщиками.

Тогда же стало известно, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне боевых действий. Впрочем, в штурмовых операциях эти машины пока не используются.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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