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Россия заявила о готовности содействовать Судану в урегулировании

Зампостпреда в ООН: Россия готова содействовать Судану в урегулировании конфликта в стране
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Фото: REUTERS/Stringer
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Российская сторона готова содействовать Судану в урегулировании ситуации в стране. Об этом 25 апреля заявила на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН зампостпреда РФ при международной организации Анна Евстигнеева.

Она уточнила, что Москва готова и впредь оказывать содействие Судану «в успешном преодолении нынешних трудностей и возвращении на путь мира и устойчивого развития».

Евстигнеева призвала суданские стороны оперативно предпринять необходимые для прекращения боевых действий шаги. Она выразила мнение, что любые разногласия возможно урегулировать путем переговоров.

При этом заместитель постоянного председателя РФ в ООН подчеркнула, что кризис в Судане российская сторона видит как следствие искусственного форсирования рядом государств внутриполитических событий в африканской стране, когда в декабре прошлого года военные и политические силы Судана подписали рамочное соглашение о передаче власти гражданским лицам.

«Рядом государств широко рекламировалось рамочное политическое соглашение от 5 декабря 2022 года, но оно так и не стало инклюзивной площадкой для различных внутрисуданских сил», — сказала Евстигнеева.

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Ранее в этот день на заседании СБ ООН по ситуации в Судане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта достигнуть постоянного прекращения огня. Кроме того, он отметил что должно соблюдаться достигнутое при посредничестве США 72-часовое прекращение огня.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что лучшим решением относительно происходящего в Судане будет невмешательство в попытки африканцев договориться между собой.

Стороны конфликта договорились прекращении огня на 72 часа 24 апреля. Госсекретарь США заявил, что общей целью является возвращение к власти гражданского правительства в Судане.

Также в этот день официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил, что объекты сил быстрого реагирования (СБР) Судана, в том числе штаб, находятся под контролем армии, кроме аэропортов Хартума и Ньялы.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения.

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