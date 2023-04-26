Эпидемиолог объяснил значимость вакцинации населения от кори

Для того, чтобы пресечь распространение кори, необходимо привить 95–98% населения. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил РБК главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин.

Эксперпт напомнил, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, каждый ребенок должен пройти вакцинацию и ревакцинацию, которые обезопасят его от кори на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, не всегда удается соблюсти данные рекомендации. Для того, чтобы решить эту проблему, была инициирована программа «подчищающей» иммунизации.

Приоритет отдается непривитым людям в возрасте до 55 лет, относящимся к группам риска (сотрудникам медицинских и образовательных организаций, а также работникам в сфере торговли, транспорта, коммунальной, социальной сферы).

Кроме того, иммунизация рекомендована лицам с неизвестным анамнезом или однократно привитым. Также программа «подчищающей» вакцинации распространяется на тех, кто ведет кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденных переселенцев и мигрантов.

Полибин уточнил, что выявление случаев кори в настоящее время не является противопоказанием к проведению «подчищающей» иммунизации. Более того, вакцинация контактных лиц в местах с повышенной заболеваемостью и является одним из наиболее эффективных противоэпидемических мероприятий.

Ранее, 11 апреля, в Роспотребнадзоре рассказали, что после контакта с больным корью необходимо в течение 72 часов пройти иммунизацию, чтобы избежать заболевания. В рамках национального календаря профилактических прививок иммунизация населения против кори проводится в муниципальных медицинских организациях безвозмездно.

До этого, 4 апреля, на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи главный государственный санитарный врач РФ и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.