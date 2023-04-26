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Посольство РФ заявило об отведении Украине роли радиоактивного могильника

Посольство России в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника. Таким образом 25 апреля посольство РФ в Лондоне прокомментировало заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о передаче снарядов с обедненным ураном.

Отмечается, что заявление Хиппи демонстрирует «безжалостный оскал линии англосаксов» на эскалацию украинского конфликта.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника», — заявили в посольстве.

Также российская сторона призвала Лондон не надеяться выйти «сухим из воды», переложив ответственность за боеприпасы на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Ранее в этот день Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Как он подчеркнул, вся предоставленная военная техника и боеприпасы находятся под контролем ВСУ, британское минобороны не следит за тем, где и как они используются.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон должен осознать свою ответственность за передачу ВСУ боеприпасов с обедненным ураном и последствия от ракет.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 10 апреля сказала, что Украина станет необитаемой страной из-за поставляемых Британией боеприпасов с обедненным ураном. Она отметила, что в местах, где применялись такие снаряды, фиксируется кратный рост онкологических заболеваний.

22 марта Лавров сообщил, что поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву станут дальнейшим шагом к «серьезному, качественному наращиванию эскалации». Он также обратил внимание на то, что применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие.

О планах поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном 21 марта рассказала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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