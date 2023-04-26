На Украине заявили о нехватке средств на зарплаты учителям
В государственном бюджете Украины недостает порядка 8 млрд гривен (около $219 млн) для выплат педагогам. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил министр образования и науки страны Оксен Лисовой.
«Дефицит государственной субвенции на зарплату учителям сегодня составляет более 8 млрд гривен. И эти деньги тоже нужно найти, потому что приостановлены выплаты надбавок из-за введения военного положения», — отметил он.
Согласно имеющейся информации, расходы на образование на Украине постепенно сокращаются в течение последних трех лет. Так, в 2023 году на соответствующие нужды заложено 87,5 млрд гривен ($2,39 млрд), в прошлом году та же статья бюджета насчитывала 97 млрд гривен ($2,65 млрд), а до этого — 108 млрд гривен ($2,95 млрд).
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что глава минобразования Украины Лисовой предложил уменьшить учебную программу в школах и вернуть начальную военную подготовку.
В июне прошлого года заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко призвал исключить русскую литературу из школьной программы. Необходимость в этом он обосновал «тяжестью» произведений для понимания украинцами.
Однако после этого филологи из университетов США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы.