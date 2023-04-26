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Тарифы на новых территориях выровняют со средними по стране за 10 лет

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Фото: t.me/pushilindenis
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 25 апреля заявил, что стоимость жилищно-коммунальных услуг на новых территориях России сравняют со средними по стране в течение 10 лет.

«Марат Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение 10 лет», — написал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Также Хуснуллин отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство в ДНР будет реформировано.

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Ранее, 5 апреля, Хуснуллин в ходе заседания Совета безопасности РФ с участием главы государства, отметил, что в новых регионах России восстановлены сотни километров газопроводов и создана независимая от Украины система газоснабжения. В настоящее время, по его словам, задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.

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