Тарифы на новых территориях выровняют со средними по стране за 10 лет
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 25 апреля заявил, что стоимость жилищно-коммунальных услуг на новых территориях России сравняют со средними по стране в течение 10 лет.
«Марат Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение 10 лет», — написал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Также Хуснуллин отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство в ДНР будет реформировано.
Ранее, 5 апреля, Хуснуллин в ходе заседания Совета безопасности РФ с участием главы государства, отметил, что в новых регионах России восстановлены сотни километров газопроводов и создана независимая от Украины система газоснабжения. В настоящее время, по его словам, задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена.
Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.
30 сентября 2022 года республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.