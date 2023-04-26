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Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в среду, 26 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8.

В Московской области днем ожидается от +14 до +19 градусов, ночью похолодает до +5.

Днем прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — юго-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740–744 мм ртутного столба.

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Ранее, 25 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни жителей столицы ожидает похолодание.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

23 апреля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.

До этого, 19 апреля, специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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