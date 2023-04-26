Фильм про Специальную Олимпиаду в Казани показали на ММКФ
Премьера документального фильма «Дайте мне победить» о прошедшей Специальной Олимпиаде в Казани состоялась в рамках Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) 25 апреля.
Режиссерами выступили Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко. Фильм участвует в конкурсе документального кино.
Первый показ был проведен в кинотеатре «Октябрь», а повторная демонстрация картины в рамках ММКФ состоится 26 апреля в 21:30 в кинотеатре «Художественный».
Специальная Олимпиада прошла в Казани с 22 по 28 января 2023 года. В этих соревнованиях принимают участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. Игры 2023 года стали самыми массовыми в истории российского движения.
45-й Московский международный кинофестиваль открылся 21 апреля. В юбилейном фестивале принимают участие фильмы из 60 стран.
Ранее, 12 апреля, в Москве состоялся премьерный показ картины «Вызов» — первого художественного фильма, снятого в космосе.